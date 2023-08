Weißenhorn

Müllabfuhr-Termine künftig per App abrufbar – was Nutzer wissen müssen

Über die App "MyMüll" können sich Nutzerinnen und Nutzer an die Abfuhrtermine für Restmüll, Gelben Sack und Co. erinnern lassen.

Plus Voraussichtlich von September an werden auch die Termine der Müllentsorgung in Weißenhorn in der App "MyMüll" angezeigt. Sie lässt sich individuell einstellen.

Von Herbert Hertramph

Restmüll alle zwei Wochen, Gelbe Tonne und Papiertonne alle vier Wochen, dazu Feiertage und unterschiedliche Termine, je nach Bezirk: Die Daten für die Müllentsorgung haben die Menschen nicht immer im Kopf und den Papierkalender auch nicht immer zur Hand. So schauen bisher viele Weißenhornerinnen und Weißenhorner aus dem Fenster, um zu sehen, wann der Nachbar welche Tonne auf den Bürgersteig stellt. Oder es ergeht ihnen wie Bürgermeister Wolfgang Fendt: Er berichtete in der jüngsten Bürgerversammlung, dass er bei der morgendlichen Fahrt ins Büro manchmal eine Kehrtwende einlege, weil ihm Tonnen am Straßenrand zeigen, dass er den Termin wieder einmal versäumt habe. Künftig wird es für die Menschen in Weißenhorn deutlich einfacher werden, alles im Blick zu haben.

Auch Termine von Wertstoffhöfen sind in der App ersichtlich

Die App "MyMüll" wird ab September eine kurze Benachrichtigung auf das Smartphone oder die Smartwatch senden, samt Hinweisen, welche Müllart entsorgt werden muss. Eingestellt werden kann auch, wann man sich erinnern lassen möchte - beispielsweise am Abend zuvor um 20 Uhr. Dazu kommen noch Termine von Wertstoffhöfen, der Müllerverbrennung und mehr. Die App ist kostenlos und leicht zu bedienen.

