Der Nikolausmarkt in Weißenhorn ist eröffnet

An vier Tagen lockt der Weihnachtsmarkt Besucher ins Zentrum der Fuggerstadt. Zum Auftakt hat auch wieder der namensgebende Heilige vorbeigeschaut.

Begleitet vom Chorgesang von Sechstklässlern des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums und von Grundschulkindern ist am frühen Donnerstagabend der Nikolausmarkt in Weißenhorn eröffnet worden. Der namensgebende Heilige und Knecht Ruprecht schauten standesgemäß auf einen Besuch vorbei.

Mit stimmungsvoller Beleuchtung, geschmückten Hütten, einem Angebot an Speisen und Getränken, einem Unterhaltungsprogramm sowie Geschenkideen lockt der Markt noch bis Sonntag Besucherinnen und Besucher auf den Kirch- und Schlossplatz. Am Freitag und Samstag ist er von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr. (AZ)