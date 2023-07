Der Sommerbiergarten 2023 in Weißenhorn öffnet am 17. Juli

Die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht richtet alljährlich den Kult-Biergarten aus. Zum Programm gehören schwäbische Spezialitäten und Musik.

Sulzen, Bier und laue Sommerabende: Darauf freuen sich viele Weißenhornerinnen und Weißenhorner jedes Jahr aufs Neue. Auch im Jahr 2023 lockt der beliebte Sommerbiergarten der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) im Juli wieder die Gäste an. Wie der Verein mitteilt, startet der Biergarten am Montag, 17. Juli, auf dem ESC-Gelände und endet am Freitag, 28. Juli.

Geöffnet ist täglich von Montag bis Freitag von 18 bis 22.30 Uhr. Am dazwischenliegenden Wochenende ist kein Biergartenbetrieb. Der Vorsitzende Michael Riedel und die gesamte IWF freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Diese könnten sicher sein, so kündigt es der Verein an, dass das Brotzeitangebot wie schon seit Beginn des Biergartens wieder viele schmackhafte schwäbische Spezialitäten umfasst.

Die Stadtkapelle Weißenhorn übernimmt freitags die Bewirtung

Für eine besondere Stimmung steht an den beiden Montagen das Aufspielen im Biergarten auf dem Programm. Es treten die Stadtkapelle Weißenhorn und die Pressband Attenhofen auf. Die Stadtkapelle unterstützt die IWF aber auch tatkräftig, indem sie freitags die Bewirtung übernimmt.

Wer Fisch mag, kann sich auf das Spezialangebot an den Freitagen freuen: Dann gibt es geräucherte Forelle solange der Vorrat reicht. (AZ)