TSV Weißenhorn wird 175 und gewährt Einblick in seine Geschichte

Es war die Zeit, als Work-out noch Leibesübung hieß und sich ein Team als Turnerriege bezeichnete: Vor genau 175 Jahren rief Nikolaus Kurz 20 Männer zusammen und erzählte ihnen vom Turnerleben, seinem Frohsinn und Schönheit. Der Funke hatte gezündet und der Turnverein Weißenhorn wurde gegründet. Heute hat der TSV etwa 2500 Mitglieder in 13 Abteilungen, die durch rund 100 ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer sowie Helferinnen und Helfer begleitet werden. Grund genug also, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Doch auch hier führen das Coronavirus und die zahlreichen Vorgaben zu großen Abstrichen beim geplanten Festprogramm.