Der Vorverkauf für die Oldie-Night in Weißenhorn läuft wieder an

Der Rotary Club veranstaltet am 12. November die vierte Oldie-Night in Weißenhorn. Die Organisatoren mussten sich nach einer weiteren Attraktion umsehen.

Wieder einmal hat Corona die Pläne des Rotary Clubs Weißenhorn zunichtegemacht. Und dann kam leider auch noch ein Todesfall dazwischen. Doch nun gibt es einen neuen Termin und Ersatz für die Band Scarabeus, die eigentlich bei der vierten Oldie-Night auftreten sollte. Statt im Frühjahr ist das beliebte Event in der Fuggerhalle nun im Herbst angesetzt, und zwar am Samstag, 12. November. Diese Woche beginnt wieder der Vorverkauf, die Nachfrage ist nach Angaben der Veranstalter bereits jetzt groß.

Sofern es der Gesetzgeber zulässt, so teilt der Rotary Club mit, werde die Oldie-Night stattfinden. Bei einer eventuellen Absage behalten die Eintrittskarten ihre Gültigkeit für eine spätere Wiederholung der Veranstaltung. Bisher verkaufte Karten sind weiterhin gültig.

Mit Friends kommen wieder bekannte Gesichter auf die Bühne

Kurz nach der pandemiebedingten Absage des Termins im Frühjahr starb wie berichtet Joe Kehrle, Bandleader von Scarabeus. So mussten sich die Rotarier nach einer weiteren Attraktion für die Oldie-Night umsehen. Thomas Schulz, einer der Organisatoren, ist überzeugt: "Mit der Juice Cocker Band aus Bad Buchau haben wir eine starke Band für diesen Abend gefunden." Ohne den Altmeister kopieren zu müssen, versetze Juice Cocker alias Mario Maucher mit seiner Begleitband sein Publikum souverän und charmant in die "gute alte Zeit", als Joe Cocker mit seinen Welthits Musikgeschichte geschrieben hat. Songs wie "Unchain My Heart", "With a Little Help from My Friends" oder "You Can Leave Your Hat on" werden dabei genauso zu hören sein wie weniger bekannte Lieder der Cocker-Historie.

Mit Friends kommen bei der Oldie-Night auch wieder bekannte Gesichter aus früheren Zeiten rund um Weißenhorn auf die Bühne. Musiker der Bands Mirage, Magic Wheels, Tennessee und Back2stage haben sich in der Bandformation wieder zusammengeschlossen und werden von weiteren Akteuren verstärkt, um den Abend rocken zu lassen. Außerdem treten Rock Unlimited auf: Bei der Band paart sich langjährige Erfahrung mit ungehemmter Spielfreude und Können, wie es in der Ankündigung heißt.

Vorverkauf für die Oldie-Night beginnt

Der Vorverkauf beginnt wieder am Freitag, 22. Juli. Ein Teilbereich der Fuggerhalle wird bestuhlt sein. Die Oldie-Night beginnt um 20 Uhr, Eintritt ist ab 16 Jahren. Es gelten die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR-Bank Neu-Ulm, Herzog-Georg-Straße 18, und bei der Allianzagentur Degant & Stegmann, Hauptstraße 12, in Weißenhorn. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützen Besucherinnen und Besucher das Engagement des Rotary Clubs in Weißenhorn und der ganzen Welt. (AZ)