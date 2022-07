Der Weißenhorner Verleger Anton H. Konrad ist tot

Der bekannte Verleger und Heimatpfleger Anton H. Konrad ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Verdienste wurden mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt.

Er war Träger mehrerer Auszeichnungen, machte Weißenhorn und seine Umgebung in vielen Büchern über die Region hinaus bekannt: Kurz nach seinem 85. Geburtstag ist der Verleger und Heimatpfleger Anton H. Konrad in der Nacht auf Dienstag in Weißenhorn gestorben. Dies teilte sein Sohn Christoph Konrad mit, der die Leitung des in der Fuggerstadt ansässigen Anton H. Konrad Verlag 2016 von seinem Vater übernahm.

Der gebürtige Illertisser absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler in Stuttgart. Er studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Historische Hilfswissenschaften an den Universitäten München und Würzburg. 1961 gründete Anton H. Konrad in Neu-Ulm seinen eigenen Verlag, mit dem er nach der Hochzeit mit seiner Frau Christl 1964 nach Weißenhorn umzog.

Er warb für die Notwendigkeit von Denkmalschutz und Heimatpflege

In Weißenhorn war Konrad auch als ehemaliger Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins bekannt und geschätzt. Von 1964 bis 1988 war er Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn, auch zeitweise Museumsleiter. 1970 wurde er zum Heimatpfleger im Landkreis Illertissen bestellt, seit 1972 Teil des Landkreises Neu-Ulm, eine Tätigkeit, die ihm zur Lebensaufgabe wurde. Vielen Menschen war der Verleger von zahllosen Führungen und Vorträgen her bekannt, mit denen er in der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit von Denkmalschutz und Heimatpflege warb.

1982 erhielt er den Buchpreis des „Bayerischen Clubs“ in München, 1989 die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze des Freistaates Bayern. Im Herbst 2013 wurde Konrad das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen, Anfang 2014 die Ehrennadel der Stadt Weißenhorn.

Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie am Mittwoch bei uns. (AZ)