Weißenhorn

06:30 Uhr

Der Weltladen Weißenhorn packt zur Fastenzeit wieder "faire Tüten"

Plus Im Weißenhorner Weltladen sind sieben Wochen lang ausgewählte Produkte aus fairem Handel in Kombination mit Kochrezepten und Hintergrundinfos erhältlich.

Von Jens Noll

Lecker essen in der Fastenzeit, sich dabei über gerechten Handel informieren und gleichzeitig den Fairtrade-Gedanken unterstützen - diese Idee steckt hinter einer Aktion, die zur Fastenzeit wieder in Weißenhorn startet. Sieben Wochen lang können Interessierte eine „faire Tüte“ beziehen, die das Team des Weltladens zusammenstellt. Der Genuss soll dabei nicht zu kurz kommen. „Es muss nicht weh tun und es muss keine entbehrungsreiche Zeit sein“, sagt Franz Snehotta, einer der beiden Vorsitzenden des Weißenhorner Weltladen-Vereins über die Fastenzeit. 2022 kam die Aktion bereits gut an.

Ausgewählte Produkte aus dem Lebensmittel-Sortiment des Weltladens – natürlich alle aus sozial verantwortlicher und möglichst nachhaltiger Produktion sowie fair gehandelt - kommen zusammen mit passenden Kochrezepten in die sieben Aktionstüten, die nach Voranmeldung beim Weltladen abgeholt werden können. Produkte wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Reis und Kaffee packt das Team des Weltladens ein, aber auch Gewürze, Honig, Schokolade und Bananen. Ergänzend dazu gibt es Hintergrundinfos zu den jeweiligen Erzeugnissen über die Länder, aus denen sie kommen, und die Menschen, von denen sie produziert werden.

