Diana Hallers Stimme bringt festlichen Glanz nach Weißenhorn

Plus Die Kammeroper Weißenhorn hat eine Weihnachts-Edition zusammengestellt aus Musik und Literatur. Dem Publikum hat es gefallen.

Eine Art Weihnachts-Edition, Überraschungen inbegriffen, erwartete die rund 60 Besucherinnen und Besucher bei dem adventlichen Konzert der Kammeroper in Weißenhorn. Es traten auf die Mezzosopranistin und Kammersängerin Diana Haller und als Erzähler Gunther Nickles vom Theater Ulm sowie weitere Gäste. Rund um die weihnachtlich dekorierte Bühne des historischen Stadttheaters war viel Herzenswärme zu verspüren, zumal der geschätzte musikalisch-künstlerische Leiter Heinrich Graf seiner Erkrankung zum Trotz im Rollstuhl den Abend moderierte.