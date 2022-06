Die Bühne für Sido und Gravestone in Weißenhorn steht bereit

Erst Metal mit Gravestone, dann Hip-Hop mit Sido - das Wochenende in Weißenhorn wird in Erinnerung bleiben.

Idyllisch und ruhig ist es dieser Tage im Stadtpark Weißenhorn. Denn auch die Arbeiten für die Bühne des Open Airs sind getan: Sie steht. Die Ruhe wird weichen. Am Freitag, 17. Juni steht die (erneute) Reunion der legendären 80s Heavy-Metal Band Gravestone in Originalbesetzung an, einen Tag später folgt der Rapper Sido.

Der Sound wurde bereits im Vorfeld gelobt. "Eine gewaltige Anlage", sagte Volker Drastik, Weißenhorns Kulturamtsleiter. Eine Licht- und Tonanlage, wie sie Weißenhorn noch nie gesehen und gehört habe, werde installiert. Restkarten für beide Veranstaltungen gibt es eventuell an der Abendkasse. (AZ)