Die Cafeteria im Weißenhorner Krankenhaus hat wieder auf

Von herzhaft bis süß: Die Cafeteria der Stiftungsklinik öffnet ab sofort für alle Mitarbeiterinnen, Patienten und Besucher.

Gute Nachrichten für alle Kaffeetrinker: Die Cafeteria in der Stiftungsklinik in Weißenhorn ist wieder offen. Die Cafeteria „Sonnenseite“ in der Stiftungsklinik unter der Leitung von Liane Vogg ist von Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und bietet eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, herzhaften Snacks und belegten Broten an, zudem gibt es Salate, Sandwiches und täglich wechselnde Gerichte, auch für Vegetarier. Am Samstag, Sonn- und Feiertag öffnet die Cafeteria von 13 bis 17 Uhr, teilt die Klinik mit. Neben Brezeln, Schinken- und Käsehörnchen gibt es an diesen Tagen Kaffee, Kuchen, Eis und süßen Stückchen.

„Wir freuen uns, unseren Kolleginnen und Kollegen, Patienten und Besuchern eine Ergänzung zum Essensangebot der Klinik zu bieten“, sagte Stiftungsdirektor Marc Engelhard. „Die Cafeteria ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen des Krankenhauses, eine entspannte Atmosphäre für Mitarbeiter, Patienten und ihre Familien zu schaffen.“

„Das Café Sonnenseite soll ein Ort sein, an dem sich die Menschen gerne aufhalten und die Möglichkeit haben, frische und gesunde Mahlzeiten zu genießen“, sagte Vogg bei der Eröffnung. (AZ)