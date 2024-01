Weißenhorn

vor 17 Min.

Diskussion um Schloßprielweg in Oberreichenbach geht weiter

Mehrere Grundstückseigentümer wollen am Schloßprielweg in Oberreichenbach bauen. Vor allem die Fraktion Freie Wähler/WÜW hat dagegen Einwände wegen des Zustands der Zufahrtsstraße.

Plus Freie Wähler/WÜW lehnen Bauvoranfragen aus Oberreichenbach vehement ab, weil eine Straße noch nicht ausgebaut ist. Andere Fraktionen sehen das differenzierter.

Von Jens Noll

Dürfen am Schloßprielweg in Oberreichenbach neue Wohnhäuser gebaut werden oder nicht? Mit dieser Frage hat sich der Weißenhorner Bauausschuss auch in der ersten Sitzung des neuen Jahres befasst. Anlass war eine weitere Bauvoranfrage aus dem bislang wenig bebauten Bereich im Süden des Ortsteils. Die Fraktion Freie Wähler/WÜW forderte gar eine Veränderungssperre, um sicherzustellen, dass der Weg zunächst einmal ordentlich ausgebaut wird. Doch die anderen Mitglieder des Gremiums überstimmten die drei Stadträte aus der Fraktion nach intensiver Diskussion.

Wie berichtet hatte der Bauausschuss in der letzten Sitzung vor Weihnachten die Entscheidung über zwei Bauvoranfragen am Schloßprielweg vertagt. Es ging dabei um zwei eingeschossige Einfamilienhäuser. Ende des Jahres ging ein weiterer Antrag auf Bauvorbescheid für ein bereits bebautes Grundstück am Ende des Schloßprielwegs bei der Stadtverwaltung ein. Die Antragstellerin will geklärt wissen, ob ein eineinhalbstöckiges Einfamilienhaus nebst zwei Garagen dort planungsrechtlich zulässig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen