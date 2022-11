Firma Peri erhält sehr gute Bewertungen für ihre Ausbildung

Zwei Studien zeichnen den Schalungs- und Gerüsthersteller Peri aus Weißenhorn als Top-Ausbilder aus. 137 junge Menschen sind dort zum Berufseinstieg tätig.

Das Unternehmen Peri SE aus Weißenhorn gehört auch 2022 zu Deutschlands besten Unternehmen in den Bereichen Ausbildung und Duales Studium. In zwei voneinander unabhängigen Studien des Wirtschaftsmagazins Capital sowie der Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt erhielt das Familienunternehmen sehr gute Bewertungen für seine fundierte und praxisnahe Ausbildung und Berufsvorbereitung.

Die Auszubildenden von Peri haben einen eigenen Social-Media-Kanal

In der Untersuchung von Capital erreichte Peri in der Kategorie Ausbildung 23 von 25 möglichen Punkten, in der Kategorie Duales Studium waren es 22 von 25. Personalexperten der Plattform Ausbildung.de hatten zusammen mit dem Magazin zum sechsten Mal in Folge alle Unternehmen in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Ausbildungsstandards evaluieren zu lassen. Insgesamt 751 Personalverantwortliche füllten nach Angaben von Capital den Fragebogen mit mehr als 90 Fragen aus.

In der Studie von Handelsblatt belegt Peri in der Gruppe der Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten den zweiten Platz hinter Carl Zeiss mit 95 von 100 möglichen Punkten. Ausgezeichnet wurden insgesamt 250 von 2800 Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben.

In einer Pressemitteilung von Peri schildert Ausbildungsleiter Simon Flandi, dass die Ausbildung während der Pandemie den Azubis sowie den dualen Studierenden zwar viel abverlangt habe, aber auch neue Konzepte für Theorie und Praxis sowie digitale Lehrmethoden für eine hochqualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung vorangebracht habe. "Neben der Vermittlung der Fachinhalte zeichnet sich die Ausbildung bei Peri durch den abteilungsübergreifenden Zusammenschluss vieler engagierter MitarbeiterInnen aus", teilt der Schalungs- und Gerüsthersteller mit. "Viele gemeinsame Aktivitäten sowie der eigene Social-Media-Kanal „PERI Next Generation“ stärken die Gemeinschaft der Auszubildenden untereinander."

Regelmäßiger enger Austausch zwischen Schule und Wirtschaft

Ein regelmäßiger enger Austausch zwischen Schule und Wirtschaft erfolgt über die langjährige Kooperation mit dem Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium (NKG). Aktuell bildet Peri nach eigenen Angaben 89 Auszubildende in gewerblichen und kaufmännischen Berufen aus, 48 junge Menschen absolvieren ein duales Studium. Eine Übernahmegarantie mit einem sicheren Arbeitsplatz und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen seien ein zusätzlicher Anreiz für eine Ausbildung bei Peri, teil das Unternehmen mit. (AZ, jsn)