Weißenhorn

12:40 Uhr

Die Freude über die Förderzusage für die Klinikerweiterung ist groß

Die Visualisierung zeigt den geplanten Erweiterungsbau an der Stiftungsklinik Weißenhorn in Richtung Norden. Die Notaufnahme kommt ins Erdgeschoss.

Lokal Dank der Aufnahme ins Bauprogramm 2024 können die Planungen für das nächste Millionenprojekt an der Stiftungsklinik in Weißenhorn nahtlos weitergehen.

Von Jens Noll

Mit der beeindruckenden Summe von 31,11 Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern im Jahr 2024 die Erweiterung der Stiftungsklinik in Weißenhorn. Entsprechend groß ist die Freude über die Nachricht aus München im Landkreis Neu-Ulm und bei der Kreisspitalstiftung. Marc Engelhard zeigt sich auch erleichtert über den Beschluss des Ministerrats, den geplanten Neubau in Richtung Norden in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 aufzunehmen. "Damit liegen wir mit unserem Erweiterungsbau voll im Plan", teilt der Stiftungsdirektor mit. "Nach planmäßigem Abschluss des AEMP-Neubaus können wir nun unmittelbar mit dem Erweiterungsbau fortfahren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen