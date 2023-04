Weißenhorn

06:15 Uhr

Joseph-Haydn-Straße in Weißenhorn erhält zwei vollwertige Gehwege

Plus Die Joseph-Haydn-Straße im Westen von Weißenhorn muss dringend erneuert werden. Als Teil des Schulwegs soll sie auch Kindern mehr Sicherheit bieten.

Erst war der Kanalbau an der Reihe, nun kommen die Fahrbahn und die Gehwege dran. Die Stadt will den östlichen Teil der Joseph-Haydn-Straße in Weißenhorn, zwischen Buchenweg und Johann-Strauß-Straße, erneuern und so gestalten, wie es heutzutage üblich ist, nämlich mit zwei vollwertigen Bürgersteigen. Bislang hat die Straße nur auf der Nordseite einen 1,50 Meter breiten Gehweg, am südlichen Fahrbahnrand befindet sich lediglich ein 50 Zentimeter breiter sogenannter Schrammbord. Das Bauamt möchte eben nicht nur eine gut befahrbare Straße schaffen, sondern auch eine attraktive Verbindung für Menschen, die zu Fuß dort unterwegs sind.

Der Zustand der Straße hat durch den Kanalbau und wegen den dünnen bestehenden Asphaltschichten sichtlich gelitten. Eine Erneuerung der gesamten Straße ist deshalb nach Angaben des Bauamts dringend erforderlich. Die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold geht davon aus, dass die Joseph-Haydn-Straße auch von Kindern und Jugendlichen nach dem Umbau stärker genutzt wird. Schülerinnen und Schüler gelangen über sie zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, der katholische Kindergarten St. Maria und die Grundschule Süd sind ebenfalls nicht weit entfernt.

