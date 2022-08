Weißenhorn

vor 33 Min.

Die Jugendarbeit soll auch in die Ortsteile von Weißenhorn kommen

Die Stadt Weißenhorn möchte einen gebrauchten Bauwagen erwerben und als Jugendmobil ausstatten. So kann die Jugendarbeit auch Angebote in den Ortsteilen machen.

Lokal Der Weißenhorner Stadtrat begrüßt die Idee, ein Jugendmobil für die kommunale Jugendarbeit anzuschaffen. Dafür wird nun ein Bauwagen benötigt.

Von Jens Noll

Mit der Stadtjugendpflegerin Theresa Veit und der Streetworkerin Nina Frey ist die kommunale Jugendarbeit in Weißenhorn wieder komplett aufgestellt. Auch das Jugendhaus an der Memminger Straße ist wie berichtet nach langer Zeit wieder geöffnet. Doch müssen Jugendliche aus anderen Stadtteilen zwingend in die Kernstadt kommen, um Angebote der Jugendarbeit wahrzunehmen? Stadtverwaltung und Stadtrat haben eine klare Antwort: Nein. Um auch in die Ortsteile zu kommen, will die Stadt für die Jugendarbeit ein Jugendmobil anschaffen - und das möglichst bald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen