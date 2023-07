Weißenhorn

Die Kinderbetreuung in Weißenhorn wird teurer

In den Kitas in Weißenhorn wird die Betreuung ab 2024 teurer.

Plus Ab kommendem Jahr steigen die Kosten in Einrichtungen wie Krippe und Kindergarten. Dennoch sollen die Belastungen für die Eltern moderat bleiben.

Einen Platz in einer Kindertagesstätte oder einem Kindergarten zu erhalten, ist in der heutigen Zeit oft nicht einfach. Aktuell sorgen aber in der Region Weißenhorn elf Einrichtungen dafür, dass viele Eltern mit dem Betreuungsangebot zufrieden sind. Hinzu kommt, dass der Eigenanteil im regionalen und überregionalen Vergleich nach Angaben der Weißenhorner Stadtverwaltung seit Jahren günstig ausfällt.

Familien in Bayern bekommen zudem Unterstützung vom Freistaat: Seit 2019 gibt es einen Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen und im zweiten und dritten Lebensjahr das bayerische Familiengeld, das auch dazu gedacht ist, die oft teureren Gebühren für die Betreuung in einer Krippe zu bezahlen.

