Die Kinderkrippe in Bubenhausen bleibt länger in Betrieb

Als Übergangslösung hat die Stadt Weißenhorn eine Kinderkrippe in Bubenhausen geschaffen. Diese bleibt nun länger in Betrieb, als zunächst geplant.

Plus Der Stadtrat stimmt zu, die Übergangslösung in Bubenhausen bis 2023 bestehen zu lassen. Ein weiterer Beschluss betrifft die Entwässerungsgebühren.

Von Jens Noll

Eigentlich sollte nach zwei Jahren wieder Schluss sein mit dem Betrieb der provisorischen Kinderkrippe im Untergeschoss des Bürgerhauses in Bubenhausen. Als Übergangslösung hatte die Stadt dort Betreuungsplätze für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren geschaffen, um den großen Bedarf zu decken. Auf Beschluss des Stadtrats wird die Einrichtung nun ein Jahr länger bestehen bleiben, nämlich bis Ende des Kindergartenjahres 2022/2023. Die neue Kita an der Maximilianstraße in Weißenhorn wird dann schon ein ganzes Jahr in Betrieb sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

