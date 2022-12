Weißenhorn

vor 48 Min.

Die Stadt Weißenhorn erhöht die Müllgebühren um 23 Prozent

Plus Bürger in Weißenhorn müssen 2023 deutlich mehr für die Abfallentsorgung bezahlen. Zunächst hatte die Verwaltung sogar mit noch höheren Werten kalkuliert.

Von Jens Noll

Dem Werkausschuss des Landkreises Neu-Ulm ist es zu verdanken, dass die Müllgebühren in Weißenhorn zum neuen Jahr nicht ganz so stark steigen wie zunächst gedacht. Dennoch müssen Bürgerinnen und Bürger der Fuggerstadt von Januar 2023 an 23 Prozent mehr für die Müllentsorgung bezahlen. Einstimmig hat sich der Stadtrat am Montagabend für eine Erhöhung der Gebühren ausgesprochen. Knapp 31 Prozent mehr wären es sogar gewesen, wenn die Vorauskalkulation kurzfristig nicht noch einmal geändert worden wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen