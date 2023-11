Weißenhorn

vor 19 Min.

So will die Stadt Weißenhorn ihre Zukunft planen

Plus Der Weißenhorner Stadtrat wird sich im Frühjahr 2024 in Klausur begeben. Dort sollen Weichen für die kommenden Jahre gestellt werden.

Von Herbert Hertramph

"Miteinander die Zukunft der Stadt Weißenhorn gestalten" - so lautete die vielsagende Überschrift der Agenda für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Montagabend, ergänzt durch den Zusatz "Priorisierung". Bürgermeister Wolfgang Fendt eröffnete die Zusammenkunft des Gremiums mit der Bemerkung, dass es wichtige Sitzungen und "ganz wichtige" Sitzungen gebe. Die aktuelle Sitzung gehöre zur zweiten Kategorie, da sie die Vorhaben der Stadt für die kommenden Jahre betreffe.

"Man redet immer davon, was man tun will", sagte Fendt. "Aber kann man es auch tun?" Welche Prioritäten solle die Stadt angesichts von finanziellen Mitteln, rechtlichen Vorgaben und personellen Engpässe setzen? Tatsächlich wurde eine stattliche Liste von Projekten und künftigen Erfordernissen aufgeführt, die Weißenhorn in den nächsten Jahren zu stemmen hat. So stehen in der nächsten Zeit der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Neukonzeptionierung des Museumsensembles sowie Sanierungsarbeiten an Mittelschule und Kleinschwimmhalle an.

