Die Stadt Weißenhorn sucht Händler für einen Markt in der Schranne

Im wahrscheinlich ältesten Kaufhaus des Landkreises Neu-Ulm sollen wieder Waren verkauft werden. Gewerbetreibende können sich bei der Stadt Weißenhorn melden.

Die Schranne ist bekanntlich das älteste erhaltene Gebäude der Stadt Weißenhorn. Sie wurde 1356/57 als Rathaus und Kaufhaus erbaut und bildete über Jahrhunderte hinweg das politische und wirtschaftliche Zentrum der Stadt. Seit geraumer Zeit finden dort in erster Linie kulturelle Veranstaltungen statt. Die Kommune möchte die Schranne aber auch wieder als Markthalle reaktivieren. Das wurde im Rahmen der Wirtschaftsförderung in einem Workshop beschlossen. Für den geplanten Markt, der künftig jeden dritten Donnerstag im Monat in der Schranne und drum herum stattfinden soll, sucht die Stadtverwaltung nun interessierte Händlerinnen und Händler.

Bewerben können sich Anbieter von Waren aus Weißenhorn und Umgebung

Volker Drastik, der Ansprechpartner für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung im Weißenhorner Rathaus, hat einen entsprechenden Aufruf gestartet. Vorgesehen ist, jeden dritten Donnerstag im Monat jeweils von 14 bis 19 Uhr zusätzlich zum Wochenmarkt auf dem Hauptplatz und Kirchplatz verschiedene Waren aus der Region in der Schranne anzubieten. Ziel sei es, im September oder Oktober mit diesem Markt zu starten, sagt Drastik.

Bewerben können sich Anbieterinnen und Anbieter unterschiedlichster Waren aus der Umgebung von Weißenhorn. Die Stadtverwaltung stellt einheitliche Marktstände zur Verfügung. Gewerbetreibende, die bereits eine Reisegewerbekarte haben oder die ihre Ideen und Produkte im wahrscheinlich ältesten Kaufhaus des Landkreises Neu-Ulm verkaufen möchten, dürfen sich per E-Mail an kulturbuero@weissenhorn.de oder telefonisch unter 07309/84109 an das Kulturbüro wenden. (jsn)