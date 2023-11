Die Stadt Weißenhorn unterstützt Vereine noch mehr

Plus Der Weißenhorner Stadtrat beschließt eine Neufassung der Richtlinien zur Vereinsförderung. Unter anderem steigen die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung und des Stadtrats war es höchste Zeit für diesen Beschluss. "Seit 16 Jahren rede ich über eine Neufassung der Vereinsförderrichtlinien", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst im Stadtrat. Einige Änderung sei bislang nicht möglich gewesen. Doch in den vergangenen eineinhalb Jahren hat ein Arbeitskreis, dem Mitglieder aller Fraktionen des Stadtrats, der Rathauschef und Andreas Palige von der Stadtverwaltung angehörten, neue Richtlinien konzipiert. Diese werden mit Zustimmung des Gremiums zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Doch schon vorher können Vereine von einem höheren Fördersatz profitieren.

"Wir haben viele Gespräche geführt, Entwürfe erarbeitet und eingegangene Vorschläge diskutiert", sagte Fendt. Letztlich habe sich der Arbeitskreis einvernehmlich auf die Neufassung verständigt. Ziel der zur Beschlussfassung vorgelegten Förderrichtlinien sei eine wesentliche Gleichbehandlung von Vereinen, die sich eigene Gebäude und Anlagen geschaffen haben, und von Vereinen, die städtische Einrichtungen und Flächen nutzen.