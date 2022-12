Die Sternsinger kommen nach Weißenhorn

Nach erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie laufen die Sternsinger 2023 wieder durch die Stadt. Wer Besuch will, kann sich vorher anmelden.

Die Sternsinger laufen wieder durch Weißenhorn: Nach zwei Jahren ausgefallenem oder reduziertem Sternsingen unter Coronabedingungen kann die Hilfsaktion von Kindern für Kinder nun wieder stattfinden.

Nach der Aussendungsfeier am Sonntag, 1. Januar 2023, um 18.30 Uhr in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche sind die Sternsinger vom 2. bis 6. Januar im Stadtgebiet unterwegs, um den Segen zu bringen und um Spenden für das Sternsinger-Missionswerk zu bitten. "Es haben sich erfreulicherweise viele Kinder gemeldet, sodass wir mit 13 Gruppen à drei bis vier Kindern und einem Begleiter unterwegs sein können", sagt Organisatorin Patricia Lange.

Wer auf jeden Fall von den Sternsingern besucht werden will, kann sich unter der Telefonnummer 07309/3895 oder im Pfarrbüro unter 07309/927660 anmelden. "Ansonsten werden wir versuchen, so viele Straßenzüge wie möglich abzudecken." Die Aktion des Dreikönigssingens 2023 steht unter dem Motto: Kinder stärken - Kinder schützen – in Indonesien und weltweit. (AZ)