Weißenhorn

vor 37 Min.

Die Verwirrung ist bei diesem Stück Programm

Plus Das Münchner Sommertheater spielt in Weißenhorn Amphitryon und baut das Publikum als Volk von Theben gleich mit in die Inszenierung ein.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Wehe, wenn den Göttern langweilig ist! Was dann passiert, konnte das Publikum im Weißenhorner Stadttheater erleben. Das Münchner Sommertheater besann sich bei seinem zweitägigen Gastspiel mit seinem Amphitryon auf das Werk des Heinrich von Kleist, welcher bei diesem Thema wiederum Anleihen bei Molière zu nehmen pflegte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen