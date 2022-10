Die Weißenhorner Polizei zeigt Präsenz und Bürgernähe im "Bähnle"

Beamte der PI Weißenhorn treten am Sicherheitstag im Zug von Weißenhorn nach Senden in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Wie diese reagieren.

"Die Polizei: dein Freund und Helfer" – getreu nach diesem Motto fuhren drei Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn am Dienstagvormittag mit dem "Bähnle" mehrmals von Weißenhorn nach Senden und wieder zurück. Anlässlich des fünften länderübergreifenden Sicherheitstages waren Polizeibeamtinnen und -beamte aus dem gesamten Dienstgebiet des Präsidiums Schwaben Süd/West im Einsatz, um das Handeln der Polizei transparent zu machen.

Jede Dienststelle habe sich hierfür etwas Eigenes überlegt, sagt Anton Wagner, der als Polizeihauptkommissar bei der Polizeiinspektion in Weißenhorn arbeitet. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen, Lukas Kuhn und Ilir Nurkasa, beide Polizeimeister, zeigten sie am Dienstag im "Bähnle" Präsenz und kamen mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Dass sie mit dem Zug mehrmals von Weißenhorn nach Senden und wieder zurückfuhren, sei eine Ausnahme, so Wagner.

Die Polizeibeamten Ilir Nukasa, Anton Wagner und Lukas Kuhn von der PI Weißenhorn (von links) Foto: Maximilian Sonntag

Hauptkommissar Wagner: "Wir wollen Polizeibeamte zum Anfassen sein"

Im regulären Schichtdienst fräßen vor allem Verkehrsunfälle viel Zeit, auch Kontrollen und die anschließende Sachbearbeitung seien nicht zu unterschätzen, sagen die drei Polizisten. Da kam die Aufgabe anlässlich des länderübergreifenden Sicherheitstages gelegen, auch wenn die Beamten sie im Rahmen eines Zusatzdienstes erledigten. "Das ist mal was anderes, hierfür bleibt normalerweise kaum Zeit", sagt Wagner. Dabei komme es vor allem für Polizisten auf den regen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern an, betont er. Denn so könne man erfahren, wo es Probleme im Ort gebe.

Im Zug dauert es dann auch nicht lang, bis Wagner, Kuhn und Nurkasa ins Gespräch mit mehreren Passagieren kommen. "Schön, dass Sie das sind", "wir dachten schon, Sie suchen jemanden" oder die Anregung, dass Fahrradfahrer besser sichtbar sein müssten, waren dabei nur einige Aussagen, die den Polizisten auf der rund elfminütigen Fahrt nach Senden entgegengebracht werden. Auf dem Rückweg zeige sich ein ähnliches Bild. Einmal muss Wagner einen Fahrgast darauf hinweisen, seine Maske aufzusetzen.

Polizei: Idee der PI Weißenhorn wird gut angenommen

Es zeigt sich jedenfalls, dass die Idee der PI Weißenhorn gut angenommen wird. "Wir wollen Polizeibeamte zum Anfassen sein", betont Wagner. Und sein Kollege Ilir Nurkasa ergänzt: "Die Menschen gehen, wenn sie die Polizei sehen, grundsätzlich davon aus, dass etwas Schlimmen passiert ist. Wichtig ist uns, dass die Bürger keine Angst haben, sondern uns als Freund und Helfer erkennen."

Lesen Sie dazu auch