Dieb stiehlt Parfüms in Drogerie: Polizei sucht Zeugen

Beinahe ein gesamtes Warenregal mit diversem Parfüm hat ein Ladendieb in Weißenhorn leergeräumt. Die örtliche Polizeiinspektion erfuhr am Dienstagabend von dem Vorfall im Drogeriemarkt in der Kaiser-Karl-Straße und ermittelt. Der Ladendiebstahl hatte sich bereits am Nachmittag ereignet. Wer den Dieb beobachtet hat, soll sich mit der Polizei unter Telefon 07309/9655-0 in Verbindung setzen. (AZ)