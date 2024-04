Dieb stiehlt teures Fahrrad aus einer Gartenhütte in Weißenhorn

Ein Fahrrad der Marke Giant im Wert von etwa 1500 Euro ist in Weißenhorn entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Weißenhorner Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Fahrraddiebstahls in Weißenhorn. Dem Polizeibericht zufolge hat eine unbekannte Person aus der Gartenhütte eines Wohnanwesens an der Memminger Straße ein Fahrrad der Marke Giant im Wert von ungefähr 1500 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich wohl in der Nacht von Mittwoch, 17. April, auf Donnerstag, 18. April. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon 07309/9655-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)