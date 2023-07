Diebe stehlen zwei Kinderfahrräder in Weißenhorn

Aus dem Hof eines Wohnanwesens in Weißenhorn nehmen Unbekannte zwei Kinderfahrräder mit. Der Diebstahl hat sich laut Polizeibericht am Mittwochabend ereignet.

Aus dem Hof eines Wohnanwesens in Weißenhorn sind am Mittwochabend zwei Kinderfahrräder entwendet worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.30 Uhr auf einem Grundstück an der Herzog-Georg-Straße. Der oder die unbekannten Diebe nahmen ein grünes Kinderfahrrad der Marke Cube und ein silberfarben-rotes Rad der Marke BMW mit. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)