Weißenhorn

vor 48 Min.

Diebstahl aus "Graf" Robert Bachingers Wohnwagen: Polizei ermittelt Täter

Nach dem Tod des bekannten Aussteigers Robert Bachinger ist ein 36-Jähriger in dessen Wohnwagen eingebrochen und hat mehrere Gegenstände daraus gestohlen.

Plus Ein Einbrecher entwendet Fahrräder und eine Kettensäge aus dem Wohnwagen des verstorbenen Weißenhorner Aussteigers. Der "Graf" wurde am Mittwoch beigesetzt.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Dies Tat dürfte nicht nur die Menschen erschüttern, die Robert Bachinger nahestanden. Ein dreister Dieb hat unbefugt das Gelände in der Nähe des Weißenhorner Freibads betreten, auf dem der stadtbekannte Aussteiger bis zu seinem Tod in einem Wohnwagen lebte. Der Täter ist in den Wohnwagen eingebrochen und hat zwei Fahrräder und eine Kettensäge daraus gestohlen. Doch die Polizei kam dem Mann auf die Schliche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen