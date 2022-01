Diese Krippe im Pfarrgarten in Weißenhorn ist ein Gemeinschaftsprojekt

Schwester Erika hat dem Pfarrgarten in Weißenhorn zu einer Attraktion verholfen. Dort steht noch bis 2. Februar eine Palettenkrippe.

Einer ungewöhnlichen „Laufkundschaft“ erfreut sich derzeit der Pfarrgarten in Weißenhorn an der Fuggerstraße. Der Grund ist seine erleuchtete Weihnachtskrippe mit 50 Zentimeter großen ausgesägten Figuren in einer Holzbude auf Paletten. Wer zu Fuß vom Ortskern über diese inoffizielle Abkürzung in die Oberstadt unterwegs ist, kommt daran vorbei. Schwester Erika Braun, Initiatorin der hübschen Szenerie, beobachtet derzeit besonders viele Passanten. Das Ensemble bleibt bis Mariä Lichtmess im Februar stehen.

Es kämen Kindergartenkinder mit Erzieherinnen, Familien oder einfach irgendwelche Bürger vorbei, freut sich Pfarrer Lothar Hartmann. Sie blieben stehen, bestaunten die Schafe im Wollkleid, das flackernde Lagerfeuer oder würden einfach innehalten wollen. Entstanden ist die Idee, als Schwester Erika von den Dillinger Franziskanerinnen in Vöhringen von Holzschnitzkünstler Franz Ruepp die Hauptfiguren einer Krippe geschenkt bekam. „Während des Jahres, einfach so“, erzählt sie. „Was also anfangen damit?“, habe sie sich gefragt. Die kreative Schwester hatte schnell die Idee zu einer Krippe im Freien, die sie im ebenfalls in ihrer Obhut befindlichen Pfarrgarten aufzustellen gedachte. Mit Wolfgang Fleschhut aus Weißenhorn und ehrenamtlichen Helfern formte sich auf dem Fundament ausgedienter Holzpaletten nach und nach der Krippenstand.

Krippe in Weißenhorn ist um die Heiligen Drei Könige erweitert

„Ob denn der Pfarrer anstelle des ausgefallenen Weihnachtsmarktes nun im Pfarrgarten eine Glühweinbude für den guten Zweck errichte?“, bekam Lothar Hartmann zu hören. Das vom Sägewerk in Attenhofen gespendete Rindenholz erweckte wohl diesen Anschein. Als sich bald darauf der wahre Verwendungszweck abzeichnete, meldeten sich wieder andere Stimmen, die Unterstützung anboten für all das, was noch zur Krippe zu gehören schien: etwa ein leuchtendes Lagerfeuer für die Hirten. Dann stellte sich heraus, dass das Jesuskind für die erforderliche Frontalansicht neu ausgesägt werden musste, was wiederum Franz Ruepp ausführte. Die Schafe stammen aus einer Schreinerei in Bubenhausen, die sie bekleidende Schafwolle von einem Schäfer in Hegelhofen. Am dritten Advent schließlich war der Krippenstand fertig aufgebaut und ist inzwischen schon um den Besuch der Heiligen Drei Könige erweitert.

Wenn Schwester Erika mitbekommt, dass sich Kinder eingehender mit der Krippe befassen, kommt sie dazu und verteilt Süßigkeiten, womit sie tatsächlich an den ausgefallenen Weihnachtsmarkt erinnert. Sie sagt: „Das ist doch klar, zum weihnachtlichen Bummeln gehören Schleckereien für die Kinder.“ Auch dem Pfarrer taugt das häufige Frequentieren des Pfarrgartens, zumal er findet: „Es ist schwäbische Tradition, zusätzlich zur Kirche mitten im Ort eine Krippe aufzustellen, etwa im Rahmen eines Weihnachtsmarktes.“ Und er überlegt schon weiter, dass die Krippe im Pfarrgarten nächstes Jahr Anregung sein könnte für eine Art Krippenweg durch die Innenstadt, indem Geschäftsleute ihre Schaufenster passend schmückten.

Lesen Sie dazu auch