Diesmal Weißenhorn: "Corona-Spaziergänger" ziehen durch die Stadt

Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen wechseln neuerdings für ihre "Spaziergänge" die Orte. Diesmal zogen sie durch Weißenhorn.

Lange Zeit war Illertissen der Schauplatz einer sonntäglichen Demonstration von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen. Vor einer Woche trafen sie sich überraschend in Altenstadt. Nun gab es abermals einen Ortswechsel, den die Polizei offenbar nicht erwartet hatte: Rund 300 Menschen haben sich am vergangenen Sonntag ohne Anmeldung in Weißenhorn versammelt, um dort durch die Straße zu ziehen und ihren Protest lautstark kundzutun.

Gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei Weißenhorn mitgeteilt, dass sich ein Demonstrationszug in der Altstadt vom Unteren Tor zum Oberen Tor und von dort zur Memminger Straße hin bewege. Sie schickte Streifen los. Die Polizisten stellten fest, dass etwa 300 Personen auf dem Geh- und Radweg neben der Staatsstraße 2019 unterwegs waren, zwischen den beiden Kreisverkehren an der Roggenburger Straße und Illerberger Straße in Richtung Parkplatz am Freibad. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten mit mitgebrachten Trommeln Lärm. Der Aufzug endete am Freibad-Parkplatz. Die Versammlung verlief nach Angaben der Polizei friedlich und störungsfrei. (stz)

