Weißenhorn

Donut oder Krapfen – wo pulsiert künftig das Leben in Weißenhorn?

Plus Die Stadt Weißenhorn will Leerstände beseitigen und hat deshalb Grundstückseigentümer angeschrieben. Bei einem Infoabend äußern sich betroffene Bürger dazu.

Von Herbert Hertramph

Überraschend großen Anklang hat die Einladung der Stadt Weißenhorn zu einem Infoabend zum Thema Leerstandsmanagement gefunden. Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold und Daniel Dossenbach vom Stadtplanungsbüro Haines-Leger aus Würzburg informierten die rund 40 Interessierten am Mittwochabend im Sitzungssaal des Rathauses über die Hintergründe einer Flächenanalyse und die Auswertung einer Umfrage. An eine Fragerunde schloss sich ein Ideenworkshop zum Thema an.

Claudia Graf-Rembold erläuterte zunächst die aktuelle Zielsetzung des Freistaats Bayern: Nicht weniger als die Halbierung des aktuellen Flächenverbrauchs im Land solle in den nächsten Jahren erfolgen. Konkret bedeute dies, dass statt momentan zehn Hektar am Ende des Prozesses nur noch fünf Hektar täglich an Flächen beansprucht werden sollten. Daher müsse zunehmend nach Baulücken und Leerständen Ausschau gehalten werden, um diese für Wohnraum und Gewerbe nutzen zu können. Gerade im Innenstadtbereich könne dies zu einer deutlichen Belebung führen.

