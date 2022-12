Weißenhorn

vor 32 Min.

Drei Städte unterstützen die Wohnungslosenhilfe unbefristet

Die ökumenische Wohnungslosenhilfe betreut Menschen, die in Notunterkünften in Weißenhorn (hier im Bild), in Vöhringen und Illertissen leben. Die Erfahrungen sind positiv.

Plus Vöhringen, Illertissen und Weißenhorn finanzieren gemeinsam eine soziale Beratung in Notunterkünften. Eine Fachkraft berichtet, was dort geleistet wird.

Von Jens Noll

Dieser Beschluss ist ein wichtiges Signal für die ökumenische Wohnungslosenhilfe in Weißenhorn, Vöhringen und Illertissen: Nach den Gremien in den beiden Nachbarstädten hat nun auch der Weißenhorner Stadtrat der Weiterführung einer Zweckvereinbarung zugestimmt. Es geht dabei um die Finanzierung einer sozialen Beratung in Notunterkünften in den drei Städten. Weil die Tätigkeit Erfolge zeigt und von einem steigenden Bedarf auszugehen ist, wird die Unterstützung unbefristet fortgesetzt. Dadurch wird auch die Projektstelle entfristet, die wohnungslosen Menschen dabei hilft, ihre Lebensverhältnisse zu stabilisieren und eine reguläre Wohnung zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen