Dreister Dieb bekommt Geld für gestohlene Artikel ausbezahlt

Als er ein zweites Mal da war und einen weiteren Artikel stehlen wollte, ist ein 43-Jähriger in einem Supermarkt in Weißenhorn auf frischer Tat ertappt worden.

Ein Mann nimmt sich zwei Artikel in einem Supermarkt in Weißenhorn und behauptet an der Kasse, diese umtauschen zu wollen. Sein Plan geht zunächst auf.

Die Weißenhorner Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und Diebstahls gegen einen 43 Jahre alten Mann eingeleitet. Ihm war es unter einem Vorwand gelungen, in einem Supermarkt in Weißenhorn Geld für Waren zu bekommen, die er zuvor gestohlen hatte. Eine Beschäftigte beobachtet den zweiten Diebstahl in dem Supermarkt in Weißenhorn Wie die Polizei mitteilt, begab sich der 43-Jährige am Mittwochvormittag in das Geschäft an der Reichenbacher Straße. Dort nahm er sich zwei Haushaltsartikel und ging zur Kasse. Der Mann täuschte vor, dass er die beiden Artikel zuvor ordnungsgemäß gekauft und bezahlt habe, diese nun aber zurückgeben möchte. Ihm wurde tatsächlich geglaubt und der Geldbetrag für die beiden Artikel ausbezahlt. Anschließend verließ der Mann das Geschäft. Kurze Zeit später kehrte er aber wieder zurück. Als er wieder in dem Supermarkt war, versuchte er nach weiteren Angaben der Polizei, einen Handwerkerartikel im Wert von ungefähr 20 Euro zu stehlen. Eine Beschäftigte konnte dies jedoch beobachtet werden. Beim Verlassen des Geschäfts wurde der Mann aufgehalten, bis die herbeigerufene Polizei eintraf. (AZ)

