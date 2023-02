Dreister Dieb stiehlt Geldbeutel aus Einkaufswagen

Einer Frau wird beim Einkaufen in Weißenhorn die Geldbörse gestohlen. Die Polizei wertet nun die Bilder der Überwachungskameras aus und sucht Zeugen.

Noch ist unklar, wer einer Frau in einem Weißenhorner Supermarkt den Geldbeutel gestohlen hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr in einem Geschäft in der Herzog-Georg-Straße. Die Kundin hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs offen in ihrem Einkaufswagen liegen gelassen.

Neben Bargeld befanden sich in dem Geldbeutel mehrere persönliche Unterlagen sowie Identitätsdokumente und eine EC-Karte. Derzeit werten die Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)