Dritte Bürgermeisterin rückt "Weißenhorn hilft" wieder ins Bewusstsein

Weißenhorns Dritte Bürgermeisterin geht davon aus, dass durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine einige Menschen in der Fuggerstadt finanzielle Hilfe benötigen.

Von Jens Noll

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen sind nun auch in der Region deutlich sichtbar. Immer mehr Flüchtlinge kommen hierzulande an, die Energie- und Kraftstoffpreise erreichen Rekordwerte. Die Weißenhorner Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter hat deshalb angeregt, dass die Stadt verstärkt auf die Aktion "Weißenhorn hilft" aufmerksam macht. "Wir haben sicherlich in Weißenhorn viele hilfsbedürftige Personen, die jetzt schon die Krise kriegen: Wie bezahle ich meinen Strom, mein Heizöl oder mein Gas?", sagte sie am Montagabend im Hauptausschuss.

