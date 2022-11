E-Scooter dürfen nicht ohne Kennzeichen auf die Straße

In Weißenhorn und Senden erwischt die Polizei zwei Personen, die ohne Schild an ihrem Elektroroller unterwegs sind.

Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn sind am Freitagnachmittag gleich zwei E-Scooter aufgefallen, die ohne Versicherungskennzeichen auf öffentlichen Straßen bewegt wurden. Zuerst trafen die Polizisten einen 32-Jährigen an, der im Stadtgebiet Weißenhorn mit seinem E-Scooter fuhr. Bei einer späteren Kontrolle fiel den Beamten eine 33-jährige Dame im Stadtgebiet Senden auf, welche ebenfalls kein Versicherungskennzeichen an ihrem E-Scooter angebrachte hatte.

Das Kennzeichen ist der Nachweis dafür, dass für das Fahrzeug eine Versicherung besteht. Da die beiden kontrollierten Fahrer jedoch keine gültige Versicherung nachweisen konnten, wurde ein Verfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen sie eingeleitet. (AZ)