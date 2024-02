E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Weißenhorn

Der Fahrer eines E-Scooters muss in Weißenhorn einem Auto ausweichen und verletzt sich dabei. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Dienstag gegen 12.10 Uhr in Weißenhorn von der Richard-Wagner-Straße nach rechts in Richtung der Sankt-Nikolaus-Straße abgebogen. Dabei kam ihm nach Angaben der Polizei ein Auto entgegen, das zu weit links fuhr.

In Weißenhorn verletzte sich der Fahrer eines E-Scooters

Um einen Zusammenstoß zu verhindern sprang der Fahrer des E-Scooters von seinem Fahrzeug und verletzte sich dabei. Der Unfallverursacher, der ein graues Auto fuhr, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)