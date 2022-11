Ehrungsfeier in Weißenhorn: Fleißige Handwerker auf großer Bühne

Plus Mehr als 60 verdiente Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Meister aus Handwerksbetrieben der Landkreise Günzburg und Neu-Ulm werden in Weißenhorn ausgezeichnet.

Große Gala für Menschen mit Handwerksjubiläen, goldenen Meisterbriefen und damit zusammenhängenden Ehrenämtern: Die stilvoll dekorierte Fuggerhalle in Weißenhorn, Harfenklänge der Vöhringer Notenhüpfer sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft machten die Ehrungsfeier der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm für mehr als 60 zu ehrende Personen und deren Angehörige aus beiden Landkreisen zu einem besonderen Erlebnis. Aus einzelnen Gesprächen ergab sich, welche beeindruckenden Karrieren einige Menschen vorweisen können.