Ein Abendessen ganz in Weiß: Italienisches Flair in Weißenhorn

An die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen feine Gerichte und italienisches Lebensgefühl vor der Stadthalle in Weißenhorn.

Plus Der Verein der Freunde Valmadreras richtet zum ersten Mal eine "Cena in bianco" in Weißenhorn aus. Das gemeinsame Speisen könnte eine neue Tradition begründen.

Gemeinhin wird eine Mahlzeit, eingenommen unter freiem Himmel an einem langen Tisch, mit mediterraner Lebensweise assoziiert. Wenn dann auch das Motto "Cena in bianco", also Abendessen in Weiß, lautet und von den Freunden Valmadreras veranstaltet wird, scheint die Angelegenheit klar zu sein: italienische Kulinarik im Fuggerstädtchen Weißenhorn. Doch ganz so einfach gibt sich die Sache nicht. Was steckt dahinter?

Entstanden ist die Zeremonie bereits in den späten 80er-Jahren in Paris als Verlegenheitslösung und breitete sich von dort im neuen Jahrtausend über den gesamten Globus aus. So wurde das von Wikipedia etwas despektierlich genannte "Massenpicknick" auch in Weißenhorns italienischer Partnerkommune Valmadrera zelebriert und vom stellvertretenden Vorsitzenden des hiesigen Partnerschaftsvereins, Claus Salzmann, für entspannend und schlichtweg toll befunden. Damit war die Idee geboren, das abendliche Event auch einmal diesseits der Alpen zu wagen und, wer weiß, vielleicht eine künftige Tradition zu begründen.

