Weißenhorn

vor 3 Min.

Ein Medienpädagoge leitet künftig die Stadtbücherei Weißenhorn

Seit Juni arbeitet Johanna Gürster ihren Nachfolger Ronald Gaugler in der Stadtbücherei in Weißenhorn ein. Zum 1. Oktober geht sie in den Ruhestand.

Plus Die Bibliothekarin Johanna Gürster geht bald in den Ruhestand. Ihr Nachfolger hat einige Ideen für die Stadtbücherei Weißenhorn – und eine große Hoffnung.

Von Jens Noll

Den Kontakt und den Umgang mit den Menschen wird Johanna Gürster wohl am meisten vermissen. Ganz besonders gefreut hat sie sich in ihrem Berufsleben über ein Wiedersehen nach langer Zeit: Personen, die schon als Kinder Bücher bei ihr ausgeliehen haben, kamen viele Jahre später wieder in die Bibliothek, um als Mütter und Väter sich und ihren eigenen Nachwuchs mit Lesestoff einzudecken. Ja, sie habe schon einige Jahre dort gearbeitet, sagt Gürster schmunzelnd. Zum Jahresbeginn 1996 übernahm sie die Leitung der Stadtbücherei in Weißenhorn. Zum 1. Oktober verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Ihr Nachfolger kommt aus der Nähe von Augsburg und kehrt in beruflicher Hinsicht gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück.

Als er das erste Mal in der Weißenhorner Bücherei gewesen sei, habe er sich fast verlaufen, erzählt Ronald Gaugler. Obwohl das Platzangebot stark eingeschränkt sei, sei die Bibliothek sehr gut sortiert und sehr aktuell. Seit Juni arbeitet Gürster ihren Nachfolger ein und bereitet die Übergabe vor. Der 48-Jährige studierte Medienpädagogik in Augsburg und war danach zunächst auch in dem Bereich tätig. Danach arbeitete er viele Jahre beim Fernsehsender ProSieben in der Medienproduktion. "Ich wollte wieder zu den Ursprüngen zurück", sagt er und freut sich nun darauf, die jahrzehntelange Arbeit von Gürster weiterzuführen.

