Weißenhorn

vor 32 Min.

Ein Metzger aus Wullenstetten ist der Weißenhorner Sulzenkönig

Lokal Peter Klose aus Wullenstetten ist Metzger und beliefert den Sommerbiergarten der Fasnachtfreunde (IWF) in Weißenhorn. Seit Montag wird dort wieder bewirtet.

Von Regina Langhans

Peter Klose, 63 Jahre alt und über seinen Wohnort Wullenstetten hinaus als „Sulzenkönig“ bekannt, ist derzeit wieder voll in seinem Element: Er ist mit der Sulzenherstellung für den Sommerbiergarten der Fasnachtfreunde (IWF) in Weißenhorn befasst. Die gelten als die Besten weit und breit und sind der absolute Renner bei dem Event, das am Montag begonnen hat. Unserer Redaktion hat der Sulzenkönig Einblicke in seine Küche gegeben.

