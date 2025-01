Ein Problemlöser mit besonderem Gespür

Heinz Schulz, eine der bekanntesten Persönlichkeiten Weißenhorns, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein jahrzehntelanges Engagement im Stadtrat und in den Vereinen hat bleibende Spuren in der Stadt hinterlassen.

1929 in Teplitz-Schönau, Tschechien, geboren, kam er 1946 mit 17 Jahren nach Weißenhorn und begann eine Ausbildung zum Landmaschinenschlosser. Beruflich war er zunächst in Neu-Ulm bei der Firma Reich tätig, anschließend beim Unternehmen Peri als Werkmeister bis zu seinem Ruhestand.

Heinz Schulz stand nicht gerne im Rampenlicht

Heinrich Schulz, von allen Heinz genannt, hatte in Weißenhorn früh seine neue Heimat gefunden, wie sein Sohn Thomas erzählt. Das zeigte sich an seiner lebhaften Teilnahme am Vereinsleben. Selbst Fußballer aus Leidenschaft gehörte seine besondere Aufmerksamkeit Sportvereinen wie dem FV Weißenhorn. Schulz brachte sich bei der Errichtung des neuen Tennisplatzes ein, war Gründungsmitglied des Fischereivereins, Ehrenmitglied beim Musikverein Bubenhausen - zahlreiche weitere Vereine und Verbände könnten aufgezählt werden. Als erster Bürger erhielt Schulz 2010 von der Stadt Weißenhorn mit der Ehrennadel die höchste Auszeichnung der Gemeinde. Für ihn, der nicht gern im Rampenlicht stand, war dies eine besondere Überraschung.

Thomas Schulz erinnert sich an seine Kindheit: Ja, einerseits sei der Vater viel unterwegs gewesen. Andererseits wurden die drei Söhne und Ehefrau Josefine überallhin mitgenommen, sodass man etwa das Skifahren schon in jungen Jahren erlernt habe oder morgens um 4 Uhr mit der Angelrute zum Fischen unterwegs war.

Heinz Schulz hatte ein besonderes Gespür für andere

42 Jahre lang war Schulz Stadtrat für die SPD in Weißenhorn. Hermann Geiger, der ihn dort als Weggefährte über drei Jahrzehnte begleitete, spricht mit Hochachtung von seinem Freund und Kollegen. Auch wenn Schulz Sozialdemokrat der ersten Stunde gewesen sei, so habe er immer Menschen mit anderen Positionen akzeptiert und sich so über Jahrzehnte eine besondere Achtung unter den Mitbürgern erworben. Ein ganz besonderes Gespür für die Situation seines Gegenübers sei ihm zu eigen gewesen, ob es sich nun um einen Unternehmer aus dem Mittelstand oder um die Anliegen von Arbeitnehmern gehandelt habe. Er sei als authentisch wahrgenommen worden, als jemand, auf den man sich immer verlassen konnte.

So sieht es auch Herbert Richter, der 18 Jahre seiner eigenen Stadtratstätigkeit an der Seite von Schulz verbrachte. Ausgesprochen viel habe er von seinem Fraktionskollegen gelernt, dessen Gerechtigkeitssinn eine seiner herausragenden Eigenschaften gewesen sei. Immer sei Schulz den Menschen offen und zugewandt begegnet. So auch umgekehrt: Wenn man mit ihm zusammen durch die Stadt ging, so habe fast jeder einen freundlichen Gruß oder ein paar Worte mit Schulz getauscht. Auf die Frage, wie man seinen Vater mit wenigen Worten charakterisieren könne, antwortet Thomas Schulz: „Er war ein grundlegend positiver Mensch. Kein Problemschaffender, ein Problemlöser war er.“