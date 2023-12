Ein weiteres Mal hat jemand Radmuttern in Weißenhorn gelöst

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen zwei Mal berichtet, dass sich jemand an Fahrzeugen in Weißenhorn zu schaffen gemacht hat. Sie sucht Zeugen.

Erneut berichtet die Weißenhorner Polizei über einen Fall von gelösten Radmuttern. Demnach hat sich jemand an einem Traktor, der auf einem Firmenparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt war, zu schaffen gemacht. Zwischen 29. November und 2. Dezember wurden an zwei Rädern die Radmuttern gelockert. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur Täterin machen können und/oder Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen.

Erst Mitte der Woche hatte die Polizei mitgeteilt, dass jemand in Weißenhorn an einem Tanklaster Radschrauben gelöst hat. Das Fahrzeug stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ebenfalls auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Fahrer bemerkte, nachdem das Lenkrad während der Fahrt vibriert hatte, dass an einem Rad die Schrauben locker waren. (AZ/stz)