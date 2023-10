Einbrecher dringen in Wohnung ein

Ein Wohnungseinbruch in Weißenhorn beschäftigt die Polizei. Die unbekannten Täter haben Bargeld entwendet.

In Weißenhorn sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Tat fand zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagfrüh, etwa 6 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Maximilianstraße statt. Der Wohnungsinhaber bemerkte bei seiner Rückkehr von der Nachtschicht, dass seine Wohnungstüre nur angelehnt war. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, stellte er laut Polizeibericht fest, dass jemand in seiner Wohnung war.

So wie die Tür beschädigt ist, geht die Polizei davon aus, dass die Tür mit der Schulter aufgewuchtet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)