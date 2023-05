Weißenhorn

vor 46 Min.

Einbrecher stehlen Bargeld in Weißenhorner Kindergarten

In Weißenhorn dringen Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten ein und stehlen Geld.

Artikel anhören Shape

In Weißenhorn dringen Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten ein und stehlen Geld. Was die Polizei über den Einbruch weiß.

Die Fälle im Landkreis Neu-Ulm häufen sich: Über das verlängerte Wochenende sind bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Herzog-Ludwig-Straße eingebrochen. Die Täter haben dort aus dem Büro der Kindergartenleitung Bargeld entwendet. Die Polizei Weißenhorn ermittelt derzeit, wie viel Geld geklaut wurde und ob weitere Gegenstände fehlen. Da die Täter gewaltsam in das Gebäude eingestiegen sind, haben sie außerdem einen erheblichen Schaden an mehreren Fenstern, einer Tür sowie mehreren Schranktüren hinterlassen. Die Erkenntnisse der Spurensicherung werden laut der Polizeiinspektion Weißenhorn derzeit ausgewertet. Die Polizei meldet an diesem Mittwoch . (AZ)

Themen folgen