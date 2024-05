Einbrecher steigt in Keller eines Wohnhauses ein

Die Polizei meldet einen Einbruch in der Leonhardstraße in Weißenhorn und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise. Gestohlen wurde wohl nichts.

Eine bislang unbekannte Person ist im Zeitraum von Mittwoch, 29. Mai, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 30. Mai, 13 Uhr, in der Leonhardstraße in Weißenhorn in den Keller eines Wohnanwesens eingestiegen. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Tat jedoch nichts erbeutet. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)