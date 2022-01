Einbruch in Gartenhaus in Weißenhorn: Täter stiehlt Radio und Werkzeug

Eine unbekannte Person verschafft sich Zutritt zu einer Hütte in einer Kleingartenanlage in Weißenhorn und durchwühlt einen Schrank.

Eine unbekannte Person ist in Weißenhorn in ein Gartenhaus eingebrochen und hat daraus ein Radio und einen Akkuschrauber gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei während der vergangenen Woche in der Kleingartenanlage an der Roggenburger Straße. Dort warf die unbekannte Person das Fenster eines Gartenhauses ein und konnte so einsteigen. Der Täter oder die Täterin durchwühlte einen großen Schrank und entwendete ein Baustellenradio und einen Akkuschrauber. Der Gesamtwert der Beute liegt laut Polizeibericht bei ungefähr 250 Euro. Der Sachschaden am Gartenhaus beläuft sich auf etwa 50 Euro. (AZ)