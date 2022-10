Weißenhorn

Einbruch in Weißenhorn: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Tätern

Ein Einbruch im Gewerbegebiet von Weißenhorn hat in der Nacht auf Sonntag zu einem großen Polizeieinsatz in Weißenhorn geführt.

In der Nacht auf Sonntag stiegen Einbrecher in ein Firmengebäude in Weißenhorn ein. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach den flüchtigen Tätern.

Zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sind in der Nacht auf Sonntag im Gewerbegebiet von Weißenhorn und drum herum im Einsatz gewesen. Sie suchten nach Einbrechern, die in das Geschäftsgebäude einer Firma eingestiegen waren. Die Täter konnten nach dem Einbruch in Weißenhorn entkommen Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten gegen 1 Uhr in der Nacht. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert. Dabei hieß es, dass die Täter noch vor Ort seien. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Gegen 3 Uhr waren mehrere Polizeistreifen und wegen der Dunkelheit auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera daran beteiligt. Der Einsatz blieb jedoch erfolglos - die Täter konnten entkommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. (jsn)

