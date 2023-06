Weißenhorn

Einbruch in Weißenhorner Freibad: Täter verursacht hohen Sachschaden

Eine oder mehrere Personen sind in der Nacht auf Montag in den Kiosk und das Kassenhaus des Freibades in Weißenhorn eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf mehrere tausend Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der bei einem Einbruch in das Weißenhorner Freibad entstanden ist. Zwischen Sonntagabend, 18. Juni, 21 Uhr, und Montagfrüh, 19. Juni, 7.15 Uhr ist jemand dem Polizeibericht zufolge in den Kiosk und das Kassenhaus des Freibades eingestiegen. Beute machten der oder die Einbrecher offenbar nicht. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)

