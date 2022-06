Einbruchsserie in den Wertstoffhöfen der Region

Unbekannte haben sich Zutritt zu den Wertstoffhöfen in Weißenhorn, Senden und Pfaffenhofen verschafft. Die Polizei ermittelt.

Zwischen dem 28. Mai und dem 3. Juni ist es in der Region zu einer Serie an Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich Unbekannte Zutritt zu den Wertstoffhöfen der Stadt Weißenhorn, der Stadt Senden und der Gemeinde Pfaffenhofen verschafft. Dort suchten sie jeweils nach Bargeld. Gestohlen wurden insgesamt etwa 80 Euro. Höher ist der Sachschaden, der durch die Einbrüche entstand. Dieser liegt bei circa 300 Euro. An allen Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Auswertung dauert laut Polizei an. Die Ermittlungen führen die Polizei Weißenhorn und die Polizei Senden. Zeugen sollen sich unter Telefon 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn melden. (AZ)